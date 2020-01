Anzeige

Der Karlsruher SC verstärkt sich mit Jérome Gondorf vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Nach Informationen der Badischen Neusten Nachrichten wird der gebürtige Karlsruher noch am Mittwochnachmittag bei dem Tabellen-15. der Zweiten Liga im spanischen Traininglager landen.

Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler wird demnach zunächst ausgeliehen. Der Club sicherte sich drüber hinaus eine Kaufoption am Profi, der bereits einmal für die U19 im Wildpark spielte (2005/2006). Oliver Kreuzer, der Geschäftsführer Sport, bestätigte die angebahnte Personalie in Spanien.

Dementi über Gondorf-Verpflichtung noch vor zwei Wochen

Vor zwei Wochen hatte er gegenüber dieser Zeitung noch jedes Interesse an Gondorf dementiert. Zum damaligen Zeitpunkt war es noch nicht absehbar gewesen, dass der Transfer des Bundesligaspielers klappen könnte.

Gondorf wird am Donnerstag erstmals mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainieren. Am Freitag soll er in Estepona erstmals das Trikot der KSC-Profis tragen. Gegner ist im Test dann der Regionalligist Rot-Weiß Essen.

Gondorf bestritt insgesamt 110 Bundesligaspiele für Darmstadt 98, SV Werder Bremen und SC Freiburg.