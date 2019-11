Karlsruher Derby-Fluch ohne Ende: VfB gewinnt 3:0

Anzeige

Etwas ironisch war’s schon: Ausgerechnet Philipp Förster (60.), ein Badener, den der KSC einmal fußballerisch ausgebildet hatte, war im 62. Derby der Dosenöffner für lange verklemmte Schwaben. Am Ende stand es in der Mercedes-Benz-Arena 3:0 für den VfB Stuttgart.

Dass einer wie Orel Mangala (75.) dann den Deckel quasi schon draufmachte, sagte viel über die Anspruchshorizonte beider Clubs aus. Der VfB ruft für den Belgier eine Ablöse von 30 Millionen Euro auf. Das 0:3 war eine KSC-Einladung, die Hamadi Al-Ghaddioui dankend annahm (90.+3). Kurz zuvor hatte VfB-Kapitän Marc-Oliver Kempf für eine rüde Attacke gegen Christoph Kobald noch Rot gesehen.

Eins zu viel

Das dritte Gegentor war am Ende auch aus David Pisots Sicht das eine zu viel. Nach der 0:3(0:0)-Niederlage in Stuttgart und vor dem Treffen mit Jahn Regenburg am Freitag warnte der KSC-Kapitän: „Das muss klar sein, dass es jetzt eine gefährliche Situation ist. Wir haben nur noch zwei Punkte nach unten und haben jetzt ein Heimspiel vor der Brust, in dem wir punkten müssen, gewinnen müssen.“ Nebenbei blieb es dabei: Der KSC wartet seit 1965 darauf, ein Spiel bei den Roten zu gewinnen.

Dass es anders kommen könnte, war am Sonntagnachmittag nur einmal, nicht lange nach der Pause, denkbar geworden: Der laxe Kempf hatte sich im Spielaufbau einen Fehlpass geleistet. Manuel Stiefler war in den Ball gespritzt und alleine aufs Tor von Gregor Kobel zugelaufen. Stiefler Abschluss landete am Innenpfosten, dessen zweiter Versuch entschärfte der VfB-Keeper.

Schwartz ärgert sich über Genugtuung für Walter

„Wenn du hier was holen willst, musst du den machen“, klagte KSC-Coach Alois Schwartz, dem es stank, dass Tim Walter richtig lag. Der VfB siegte, wie von ihm vorausgesagt, ohne Gegentor. „Dass der Gegner zu einer Chance kommt, weil wir so doof sind und den Ball quer spielen, ist einfach so“, sagte Walter.

Schwartz hatte überrascht, indem er in seinem 4-4-2 mit Raute Marc Lorenz für Kyoung-Rok Choi geopfert hatte. Noch weniger hatte man beim VfB mit Mario Gomez von Beginn an gerechnet. 61 Sekunden, nachdem Tobias Stieler das baden-württembergische Reizduell freigegeben hatte, lagen Damian Roßbach und Nicolas Gonzalez, der den Linksverteidiger des KSC abgeräumt hatte, am Boden.

VfB Stuttgart: Kobel – Stenzel, Kempf, Badstuber, Castro – Endo – Ascacibar, Mangala – Förster (88. Phillips) – Gonzalez (78. Wamangituka), Gomez (63. Al Ghaddioui).

Karlsruher SC: Uphoff – Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach (76. Fink) – Fröde (76. Kobald), Wanitzek – Stiefler, Choi (46. Lorenz) – Pourie, Hofmann.

Schiedsrichter: Stieler (Hamburg), Zuschauer: 57 438 (ausverkauft), Tore: 1:0 Förster (60.), 2:0 Mangala (75.), 3:0 Al Ghaddioui (90.+3).

Gelbe Karten: Gonzalez (3) – Choi.

Rote Karte: Kempf wegen groben Foulspiels (87.).

Ein Vorgeschmack auf ein hitziges Treffen, das sich angelassen hatte wie es zu erwarten gewesen war: Der im 4-4-2 anlaufende VfB kontrollierte Ball und Gegner, kam zwischen der 15. und 35. Minute einige Male bis vor Benjamin Uphoffs Tor. Doch zwingend wurde er dann nicht. Förster hatte einmal von links auf den zweiten Pfosten geflankt, wo Nicolas Gonzalez per Kopf auf Santiago Ascacibar ablegte. Dessen Fallrückzieher ließ Uphoff kalt.

KSC-Abwehr gefordert

Vor allem bei Ecken und Flanken Försters sah sich die Abwehr des KSC gefordert. Einmal kam Ascacibar (28.) zu spät. Besonders schön wollte es Gonzalez machen, nachdem Ascacibar von links geflankt hatte. Sein Seitfallzieher (36.) landete am Außennetz. Offensiv fand der KSC kaum zur Entfaltung.

Zum zweiten Abschnitt schickte Schwartz Lorenz für den verwarnten Choi aufs Feld. Der KSC fand den besseren Start, Stieflers Riesenchance markierte dann aber den Umkehrpunkt. Gomez (56.) verpasste die VfB-Führung, die Förster nach einer Ecke von Gonzalo Castro erzwang. Zunächst traf der gebürtige Brettener aus zwölf Metern den am Boden liegenden Kempf, den Rückpraller wuchtete Förster, abgefälscht von Lukas Fröde, ins linke Toreck. „Toni“ schallte es eine Weile später aus dem lückenhaft gefüllten Gästeblock.

Frust saß tief

Schwartz bereitete dann tatsächlich Anton Finks Einwechslung und mit ihm eine Umstellung auf ein 3-5-2 vor. Doch noch bevor Fink (für Roßbach) zusammen mit Kobald (für Fröde) den Rasen betrat, stand es 2:0. Castros Querpass von links nahm Mangala auf und vollstreckte satt. Beim KSC saß der Frust danach tief. Seine Spieler hatten vor Abpfiff schon abgeschaltet, wodurch Ghaddioui noch zum 3:0 kam.

