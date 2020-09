Karlsruher SC sucht nach passendem Mittel gegen die Torflaute

Am Montag (20.30 Uhr) steigen der VfL Bochum und der FC St. Pauli als die beiden letzten Teams des 18er-Feldes in die neue Zweitliga-Runde ein. Beim Karlsruher SC und seinem Cheftrainer Christian Eichner wird sich dann ein erster Eindruck einstellen, was die Blau-Weißen in ihrem ersten Heimspiel erwarten könnte. Gegner am kommenden Sonntag vor voraussichtlich 2.200 Fans ist dann der VfL Bochum.

Ein Schlüssel für den ersten Pflichtspiel-Dreier nach der Sommerpause wird dann die offensive Durchschlagskraft sein, da waren sich die Karlsruher Protagonisten nach dem 0:2 (0:1) beim Liga-Auftakt in Hannover einig. „Wir haben den gegnerischen Torwart auch am Samstag einfach zu selten beschäftigt“, fasste Mittelfeldspieler Marvin Wanitzek zusammen.