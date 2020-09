DFB-Pokal-Spiel am Samstag

Aufstellung, Torwart und Prognose: Das sagt KSC-Coach Eichner vor dem Auftakt gegen Union Berlin

Flutlicht im Wildparkstadion, dazu ein paar glückliche Fans auf der Tribüne und eine motivierte Mannschaft auf dem Rasen. Der KSC will den perfekten Saisonauftakt und gegen Union Berlin am Samstag in die zweite Runde des DFB-Pokals einziehen.