Der letzte Pass soll sitzen: KSC peilt gegen Bochum erstes Tor an

Greift das Gesetz der Serie, dann werden sich der Karlsruher SC und der VfL Bochum am Sonntag unentschieden trennen. Die letzten fünf Aufeinandertreffen der beiden Clubs hatten keinen Sieger hervorgebracht. In der Vorsaison hieß es in Bochum 3:3 , im Wildpark 0:0.

Nimmt man die ersten beiden Auftritte des KSC als Maßstab, müssen sich die 1.200 Fans, die am Sonntag um 13.30 Uhr ins Wildparkstadion kommen dürfen, eher auf ein torloses Remis denn auf ein Offensivspektakel einstellen.

In der Defensive hatten die Karlsruher im Pokal gegen Union Berlin (0:1 n.V.) und beim Zweitliga-Start in Hannover (0:2) bis auf wenige Ausnahmen einen sattelfesten Eindruck hinterlassen, in der Offensive war allerdings noch erkennbar Sand im Getriebe gewesen.