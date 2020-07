In Cottbus mit Kobald?

Keine Zweifel an Uphoff als Nummer eins beim KSC

„In Cottbus“, sagt Benjamin Uphoff, sei es für Gästemannschaften aus dem Süden traditonell „eklig zu spielen“. Der 25-Jährige führt die beiden eigenen Erfahrungen an, auf die er in seiner Karriere als berufsmäßiger Torhüter zurückblicken kann. „Die werden mit breiter Brust da aufspielen“, ahnt er. men“, kündigt Uphoff an.