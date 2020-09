Raum für Spekulationen

Kreuzer hängt beim KSC in der Luft

Der Karlsruher SC hat den Vertrag mit seinem kaufmännischen Geschäftsführer vorzeitig bis 31. Dezember 2022 verlängert und sich bei der Laufdauer des Kontraktes erstmals an das Kalenderjahr angepasst. Bei Oliver Kreuzer, Beckers Kompagnon in der Geschäftsführung, sieht der Beirat der KSC GmbH & Co. KG diesen Handlungsbedarf nicht. Kreuzer zeigt sich von den Entwicklungen überrascht.