KSC-Auswahl gewinnt Hallen-Turnier in Gummersbach

Zaubern in Gummersbach statt Schwitzen in Estepona hieß es am Sonntag für eine Karlsruher Elf, die bei „Poldis Budenzauber“ die KSC-Farben vertrat – und das durchaus erfolgreich. Die von Christian Eichner und Dimitrios Moutas angeleitete Auswahl sicherte sich beim Schauinsland Reisen Cup den Turniersieg.

Während ein Teil der Profis des Karlsruher SC mit Cheftrainer Alois Schwartz bereits am Sonntag ins Trainingslager nach Spanien vorausreisten, traten Spieler aus der zweiten Reihe beim von Weltmeister Lukas Podolski initiierten Veranstaltung in Gummersbach an. In der Vorrunde besiegte der KSC den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg mit 3:1, ehe man sich gegen Rot-Weiß Essen eine 1:6-Niederlage erlauben konnte. Der Halbfinal-Einzug hatte bereits zuvor festgestanden.

In der Vorschlussrunde setzten sich Burak Camoglu, Lukas Grozurek und Co dann im Neunmeter-Schießen gegen das Team Poldi, den von Podolski verstärkten Oberligisten RSV Meinerzhagen, durch. Im Endspiel gelang durch Tore von Grozurek (2) und Dominik Kother mit 3:1 die Revanche gegen Essen.