KSC begegnet Corona-Schäden mit Finanz-Strategie

Holger Siegmund-Schultze leitet am Mittwochabend seine erste Ordentliche Mitgliederversammlung als KSC-Präsident. Bei der virtuellen Verabredung geht es auch um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und um die andauernde Krisenbewältigung.

Mitgliederversammlung am Mittwoch

Anhaltend angespannt ist das Klima in der Profifußballbranche. KSC-Geschäftsführer Michael Becker erwartet, dass sich viele Vereine Anfang bis Mitte kommenden Jahres coronabedingt einer „riesigen wirtschaftlichen Herausforderung“ gegenübersehen. Fragen der Gegenfinanzierung werden verstärkt auftreten.

War im Frühjahr der Tenor in der Deutschen Fußball Liga (DFL), dass es auf so einigen Club-Geschäftsstellen ans Eingemachte gehen könnte, so haben der Restart und die wiedereinsetzenden Geldausschüttungen seitens der TV-Partner die befürchtete Pleitewelle abgewendet.