KSC eröffnet Fanshop in der Karlsruher Innenstadt

Der KSC bietet seinen Fans ab Sommer eine neue Anlaufstelle in der Karlsruher Innenstadt. Im neuen Fanshop am Rondellplatz bekommen die Anhänger alles, was das blau-weiße Herz begehrt.

Im Juli 2020 wird der Karlsruher SC einen zusätzlichen Fanshop in der Karlsruher Innenstadt eröffnen. In der ebenfalls neuen Regionalfiliale der Volksbank Karlsruhe am Rondellplatz entsteht eine neue Anlaufstelle für alle Fans der Blau-Weißen. Neben Fanartikeln gibt es ab Sommer damit auch Tickets, Mitgliedschaften und vieles mehr mitten im Herzen der Fächerstadt.

Gute Erfahrungen mit Popup-Store

„Wir haben mit dem Popup-Store sehr gute Erfahrungen gemacht und wollen deshalb auch weiterhin dauerhaft in der Karlsruher Innenstadt präsent sein. Vielen Dank an die Volksbank Karlsruhe, die uns diese Möglichkeit bietet“, so KSC-Geschäftsführer Michael Becker in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns sehr den KSC an unseren neuen Standort begrüßen zu dürfen. Schon seit Jahrzehnten pflegen wir mit dem KSC eine enge Partnerschaft, seit einem Jahr gehört er sogar zu unseren Konto-Mehrwertpartnern. Auch sind wir davon überzeugt, dass unser neues Konzept der Regionalfiliale mit KSC-Fanshop, Hust & Herbold Immobilien, dem neuen Fachzentrum Bauen und Wohnen und der Gastronomie von Fresh Sub einen neuen Akzent rund um den Rondellplatz setzen wird“, erklärt Vorstandsvorsitzender der Volksbank Karlsruhe Andreas Lorenz.

KSC-Fanshop im Wildpark besteht weiter

Auch im Wildpark wartet der KSC-Fanshop natürlich weiterhin mit seinem großen Sortiment auf alle Blau-Weißen. Im Rahmen des Stadionneubaus wird bis 2022 auch hier eine komplett neue Einkaufswelt für alle Fans entstehen.

BNN