KSC fährt mit Hofmann nach Hannover

Zumindest beim Zweitliga-Auftakt in Hannover muss der KSC am kommenden Samstag nicht auf seinen umworbenen Torjäger verzichten. Philipp Hofmann soll gegen 96 auflaufen. Wie es danach weitergeht, ist allerdings völlig offen.

Keine Einigung mit Union in Sicht

Der Start in die erste Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstagvormittag verlief holprig. Tonprobleme erschwerten die Kommunikation zwischen Christian Eichner und den vor ihren Computern sitzenden Journalisten. Noch immer findet die Medienrunde – nicht nur beim Karlsruher SC – Corona-bedingt nur auf digitalem Wege statt. „Aller Anfang ist schwer“, meinte der Cheftrainer des Karlsruher SC dazu. Die Aussage ließe sich ohne Weiteres auf die Partie am kommenden Samstag (13 Uhr) übertragen, wenn die Badener bei Hannover 96 erstmals nach der Sommerpause um Zweitliga-Punkte kämpfen. David Pisot wird dann verletzungsbedingt ebenso fehlen wie Jannis Rabold.

