KSC-Gegner-Check: Das Wichtigste zu Arminia Bielefeld

Nominell kommt es für den KSC am Sonntag knüppeldick: Mit Arminia Bielefeld gastiert der souveräne Spitzenreiter im Wildpark – auf dem Papier eigentlich eine klare Sache. Was dem KSC in die Karten spielen könnte: Bielefeld hat sich Aufstieg und Zweitliga-Meisterschaft bereits gesichert – und könnte es theoretisch ruhiger angehen lassen.

Ja, Bielefeld gibt es. Das mag viele in Deutschland weiterhin verwundern. Beweise für die Nichtexistenz der Stadt in Ostwestfalen wurden aber noch keine erbracht. In der Saison 2020/2021 spielt die Arminia außerdem in der Bundesliga. Auch das ist für viele Fußballexperten beinahe unbegreiflich. Für die Arminen selbst ist es wohl ärgerlicher, dass Feierlichkeiten und Aufstiegsparty wegen Corona ins Wasser fielen.

Das ist die Situation bei Arminia Bielefeld

Den Aufstieg der Arminen machte am vergangenen Wochenende ausgerechnet der Derby-Rivale vom VfL Osnabrück fest: Dessen 1:1 beim HSV sicherte den Arminen, die am Freitag zuvor in Sandhausen nicht über ein 0:0 herausgekommen waren, den Einzug in die Bundesliga. Damit war klar: Unter Rang zwei würden die Bielefelder die Saison nicht abschließen.

Corona-bedingt hielten sich die Feierlichkeiten in Ostwestfalen freilich in Grenzen. Insofern kein Wunder, dass die Bielefelder am Montag im Nachholspiel Dynamo Dresden mit 4:0 vom Platz fegten und am Donnerstag dann Darmstadt 1:0 besiegten. Damit sicherten sich die Arminen dann auch die Meisterschaft in der Zweiten Liga.

Die Partie beim KSC ist für Bielefeld die vierte innerhalb von zehn Tagen. Wer weiß, vielleicht macht sich im Wildpark ja doch etwas Verschleiß bemerkbar, von dem der KSC profitieren könnte. Und vielleicht haben es die Arminen ja nach der Meisterschaft dann doch noch etwas krachen lassen. Freilich: Angesichts der beeindruckenden Konstanz des Aufsteigers über die gesamte Saison sollten sich die Badener da besser nicht zu viel Hoffnung machen.

Den Arminen hatten vor der Runde einige Experten durchaus eine akzeptable Rolle zugetraut. In der bekanntermaßen engen 2. Bundesliga hätte das auch ein Platz im oberen Drittel sein können. Dass die Arminia die Schwergewichte Hamburger SV und den VfB Stuttgart auf die Plätze verweisen würde, hatte sich selbst der optimistischste Bielefelder kaum ausdenken können.

Das sind die Stärken von Arminia Bielefeld

Die Arminia ist die beste Zweitliga-Mannschaft in dieser Saison. Selbst der eher nüchtern wirkende DSC-Coach Uwe Neuhaus verlor nach dem 4:0-Sieg gegen Dynamo Dresden seine Fassung: „Wer jetzt noch daran zweifelt, den schmeiß‘ ich raus.“ Das Selbstverständnis der Bielelfelder wuchs von Spieltag zu Spieltag immer weiter.

Bereits in der Hinrunde stellten sich Stürmer-Legende Fabian Klos und Andreas Voglsammer vor die Fernsehkameras und sprachen vom Aufstieg. „Ich sehe uns auch am Ende unter den Top 3“, erklärte der Toptorjäger der 2. Bundesliga. Damit sollte Klos Recht behalten. Zu Wochenbeginn ließ Klos verlauten: „Glückwünsche soll man ja eigentlich noch nicht annehmen, aber ich würde es jetzt tun.“

Besonders die beiden Stürmer sind der Inbegriff der offensiven Durchschlagskraft. Der frühere KSC-Profi Voglsammer (1 Einsatz in der Saison 2011/2012) hat sich als kongenialer Partner Klos einen Ruf gemacht. Elf Treffer und fünf Vorlagen stehen auf seinem Konto. Voglsammer ist ein Profi der Kategorie „extrem durchtrainiert“. „Vielleicht gibt’s bei mir dann Eiweißshake mit Shot“, blieb Voglsammer angesprochen auf mögliche Aufstiegsgetränke im Scherz nach dem Dresden-Spiel seinen Gelüsten treu.

Arminia Bielefeld – Dominanz in allen Kategorien

Mittlerweile hat er auch die Zwei-Millionen-Marke bei transfermarkt.de in Sachen Marktwert geknackt. Wenn auch der gebürtige Rosenheimer durch einen Mittelfußbruch mehrere Wochen pausieren musste und erst beim gegen Dresden wieder 90 Minuten zum Einsatz kam.

Klos zählt zum gefühlt millionsten Mal zu den Top-Angreifern einer Liga. Und hat mit 2,58 einen für Stürmer fast schon unglaublichen Notenwert in der Kicker-Bewertung.

Überhaupt tauchen in der Rangliste des Fußball-Fachmagazins reihenweise Arminen auf: Torwart Stefan Ortega, Voglsammer, Jonathan Clauss, Abwehrchef Joakim Nilsson oder Manuel Prietl. Der Schwede Nilsson und sein Innenverteidiger-Kollege Pieper Amos bilden in dieser Saison außerdem ein extrem-sicheres Abwehr-Duo.

Abgesehen von personellen Trümpfen dominiert Bielefeld die Liga auch in anderen Kategorien: Mit mehr als 117 Kilometern pro Spiel legen die Arminen gemeinsam mit dem Hamburger SV pro Spiel die meisten Kilometer zurück. Sieben Schüsse aufs Tor benötigt Bielefeld, um zu treffen – auch dieser Wert ist spitze.

Dazu zählt der DSC nach dem VfB und dem HSV zu den passsichersten Teams der Liga. Nur in Sachen Zweikampfstärke liegt der KSC vor dem Spitzenreiter. Der KSC gewinnt laut den Statistiken 51,33 Prozent seiner Duelle, Bielefeld „nur“ 51,32.

Das sind die Schwächen bei Arminia Bielefeld

Um Schwächen beim Spitzenreiter zu finden, muss man lange suchen. Vor dem 4:0-Erfolg gegen Dynamo Dresden am Montagabend hätte man Bielefeld eine kleine Corona-Krise unterstellen können. Zuvor spielte die Arminia vier Mal unentschieden und gewann nur ein einziges Spiel (2:1 in Kiel).

Darüber hinaus gibt es aber schlicht wenig Ansatzpunkte, anhand derer sich der KSC allzu große Hoffnungen auf ein Spiel auf Augenhöhe machen könnte. Außer eben vielleicht, dass mit der Meisterschaft bei den Bielefeldern dann doch ein paar Party-Dämme gebrochen sind und das Team im Wildpark nicht mehr mit der allerletzten Konzentration aufläuft.

Das ist die Situation der ehemaligen Karlsruher bei Arminia Bielefeld

Der bereits angesprochene Voglsammer könnte im Transfersommer in den Blickpunkt von manchem Erstligisten rücken. Sein Vertrag läuft aber noch bis Juni 2021.

Ein anderer ehemaliger Karlsruher ist Reinhold Yabo. Der Mittelfeldspieler scheint sein Glück auf der Bielefelder Alm gefunden zu haben. 24 Mal lief Yabo in dieser Saison auf und netzte vier Mal ein. Yabo, der 2015 mit dem KSC in der Bundesliga-Relegation scheiterte, ist flexibel einsetzbar und spielte in dieser Saison bereits auf dem linken Flügel.