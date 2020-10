KSC-Präsidium auf Geldsuche meldet sich ordentlich zurück

Schon zum dritten Mal in diesem Jahr werden sich am Abend des 14. Oktober die Beitragszahler des Karlsruher SC an ihren Rechnern, Laptops und mittels ihrer Smartphones zusammenfinden. Anlass ist dann die Ordentliche Versammlung des inzwischen über 10.000 Mitglieder zählenden Vereins, dessen Spitze das virtuelle Format aus unfreiwilliger Übung in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die außerordentliche Premiere am 15. Mai hatte unter dem Einfluss des vorangegangenen Rücktritts von Clubchef Ingo Wellenreuther und der in den Stunden davor noch abgewendeten Insolvenzbedrohung gestanden. Die zweite außerordentliche Corona-Ausgabe endete mit der Wahl von Holger Siegmund-Schultze zum Präsidenten und von Martin Müller als Vize-Präsidenten. Im Zentrum der planmäßigen Verabredung Mitte der nächsten Woche werden nun die üblichen Rechenschaftsberichte und eine Reihe von Anträgen stehen.

Mitglieder stimmen über Kapitalerhöhung ab

So ging dem Souverän eine Tagesordnung mit insgesamt 20 Tagesordnungspunkten zu. Unter anderem sollen die Mitglieder einer Erhöhung des genehmigten Kapitals der KGaA um 525.000 Euro und der Verschmelzung der Karlsruher Sport-Media GmbH (KSM) auf die KSC GmbH & Co. KGaA zustimmen. Aktienpakete wurden im Rahmen des ersten erfolgreichen Schritts der Sanierung an das „Bündnis KSC“, an Günter Pilarsky, und an Michael Kölmel sowie daneben auch an Carsten Klocke ausgegeben. „Wir wollen das genehmigte Kapital in Summe erhöhen, damit wir zukünftig mehr Aktien ausgeben und so mehr Eigenkapital einnehmen können“, erläutert Becker.

Die Aussprachen zu den Gremienberichten und Beckers Jahresbericht werden bei der anstehenden MGV aus der Erfahrung der jüngsten Versammlung zeitlich begrenzt. Die Fragen, die per Mail oder über eine Chat-Funktion bei den Protagonisten landeten, hatte das zeitlich noch erträgliche Maß bei weitem überstiegen.

Fans können demnächst Aktien kaufen

Die Themen, die den KSC umtreiben, sind vielfältig und neben sportlicher vor allem wirtschaftlicher Art. In den kommenden Wochen will der Zweitligist auch Aktien an Fans und Mitglieder ausgeben. Wann genau dieser Verkauf beginnt, hängt laut Becker davon ab, wann die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dafür vorliegt. Die Suche nach einem strategischen Investor, der mit der Zustimmung der Mitglieder des e.V. Stimmrechte über 25 Prozent und damit einen Sitz im Beirat erwerben soll, dauern währenddessen an. „Wir sind mit mehreren potentiellen Partnern in Kontakt, auch wurden Unterlagen ausgetauscht. Uns ist aber klar, dass so ein Prozess eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt.“, sagt Becker.

OLG-Urteil in Sachen Sportfive steht an

Für den Tag der Versammlung hat das Oberlandesgericht Karlsruhe auch die Verkündung der Entscheidung im Rechtsstreit des KSC mit dem Sportvermarkter Sportfive (ehemals Lagadère) avisiert. Während eines Termins in der vergangenen Woche hatte das OLG nach Informationen der Badischen Neuesten Nachrichten seine Tendenz durchblicken lassen, dass es dem erstinstanzlichen Urteil des Landgerichts Karlsruhe folgen und die Kündigungen des KSC aus dem Dezember 2018 für unwirksam erklären wird. Wäre dem so und dieses Urteil rechtskräftig, wäre der vormalige Vermarktungspartner vom KSC wieder einzubinden. Dabei geht es um Provisionen von rund einer Million Euro pro Jahr mit Wirkung bis 2027. Für den Zeitraum bisher sind laut Becker Rückstellungen getätigt worden. Wie steht der KSC zur Entwicklung? „Seit der erfolgreichen Sanierung Mitte Mai findet ein Austausch der Vereinsführung mit Lagardère beziehungsweise Sportfive für eine Einigung statt. Bislang ohne konkretes Ergebnis“, sagte Siegmund-Schultze auf Nachfrage.

Sehr hohes Minus wegen Sondereffekten

Die Informationen der Badischen Neuesten Nachrichten, dass der KSC einen staatlichen Kredit bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über zwei Millionen Euro in Anspruch nimmt, wollte Siegmund-Schultze nicht kommentieren und verwies auf Nachfrage auf Beckers inhaltliche Zuständigkeit. Der Geschäftsführer wiederum hielt sich bedeckt und bat um Geduld bis zur anstehenden Mitgliederversammlung am kommenden Mittwoch. Auch zum bestätigter Weise „sehr hohen Minus“ aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr (30. Juni 2020) möchte Becker noch keine Zahlen mit der Öffentlichkeit teilen. „Der große bilanzielle Verlust wird insbesondere aufgrund von Sondereffekten aus der Sanierung und der Ausgliederung ausgewiesen. Hierzu zählen beispielsweise das Aufleben von Besserungsscheinen.“, deutete Becker den Hintergrund an.