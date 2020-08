KSC reagiert nicht auf Pouriés Baggersee-Provokation auf Instagram

Marvin Pourié ist vom Trainingslager des Karlsruher SC in Österreich ausgeschlossen. Für Gesprächsstoff sorgt er in Bad Leonfelden dennoch. Nun äußerte sich Pouriés Berater Dieter Rudolf gegenüber unserer Redaktion.

Marvin Pourié musste bekanntlich daheim bleiben. Für Gesprächsstoff sorgte der in den sportlichen Plänen des Karlsruher SC nicht mehr vorgesehene Stürmer dennoch in dessen Trainingslager-Quartier in Bad Leonfelden. Ein inzwischen gelöschtes Bild, das die Pouriés am Dienstag auf ihrem gemeinsamen Account bei Instagram veröffentlichten , bot Anlass dazu.

Kreuzer hat das Bild „registriert”

„Trainingslager läuft“, lautete die über das Foto gelegte Botschaft. Es war offenbar an einem Baggersee aufgenommen worden und zeigte den entspannten Sonnenanbeter Marvin Pourié nebst Frau Pia.

Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer telefonierte am Donnerstag am Rande des Vormittagstrainings fleißig. Die Pourié-Sache beschäftigt ihn weiter. Das Bild habe er registriert. Eine Affäre wollte der Verein nicht daraus machen.