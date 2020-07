KSC spricht mit Staude und erwartet Freis als Scout zurück

Anzeige

Der Mittwoch brachte Klarheit auf der Trainerposition. Daneben ließ sich ein Profi beim Karlsruher SC blicken, an dem Christian Eichner offenbar Interesse bei seiner Kadergestaltung zeigt. Außerdem kündigt sich an, dass im Nachwuchs und für den Scouting-Bereich beim KSC alte Bekannte zurückerwartet werden.

Christian Eichner hatte seinen Wagen am Mittwoch schon früh am Morgen in der Cheftrainer-Box vor dem Wildparkstadion geparkt. Es war der Tag gekommen, auf den sich der ehemalige Verteidiger des Karlsruher SC „wie ein kleines Kind“ freute, wie er im Vorfeld geäußert hatte.

Für 10 Uhr war Eichner in der Geschäftsstelle mit den Geschäftsführern Oliver Kreuzer und Michael Becker verabredet, wobei er sich von seinem Berater Ronny Zeller begleiten ließ. Zur Mittagszeit hatte der 37-Jährige den Vertrag als Cheftrainer des KSC mit Laufzeit bis 30. Juni 2022 unterschrieben. Eine zeitlich daran angepasste Lösung erzielte man mit dessen Assistenten Zlatan Bajramovic.

Eichner freut sich über längerfristige Absichten

Eichners Berater Zeller betonte danach, dass es „immer professionelle faire Gespräche mit Oliver Kreuzer“ waren und dass man „eine gute Lösung gefunden“ habe, „mit der beide Seiten sehr zufrieden sind“. Eichner äußerte: „Jetzt haben wir die Chance, hier längerfristig etwas zu verändern und aufzubauen. Ich bin voller Vorfreude darauf, die Mannschaft zu formen und zu entwickeln.“

Ex-Armine Staude für die linke Seite

Ein Spieler, der in seinen Planungen eine Rolle spielt, ist Keanu Staude von Arminia Bielefeld. Der 23-Jährige, dessen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger auslief, hielt sich am Mittwochmittag mit seinem Berater zu Vertragsgesprächen im Wildpark auf. Staude ist ein Mann für die linke Außenbahn, die Eichner mit mehr Tempo besetzt sehen möchte. Dasselbe gilt für die rechte Seite, für die nach den Abgängen von Martin Röser, Burak Camoglu und Änis Ben-Hatira kein Profi mehr beim KSC unter Vertrag steht.

Eichners Förderer Becker freut sich auf weitere Schüler

Zu seinem früheren Cheftrainer Edmund Becker pflegt Eichner bis heute einen sehr engen Draht. Nun trat er also auch offiziell in die Fußstapfen des Mannes, der ihn einst von den Amateuren zu den Profis geholt hatte und der seit nunmehr zehn Jahren das Nachwuchsleistungszentrum leitet.

In Edmond Kapllani und Sebastian Freis werden weitere frühere Mitspieler Eichners aus Beckers einstiger Bundesligatruppe in den Wildpark zurückkehren. Der Albaner Kapllani wird künftig als Trainerassistent von Sirus Motekallemi bei den U17-Junioren fungieren. Genau dort hatte Eichner vor vier Jahren auch erste Erfahrungen als Übungsleiter gesammelt.

Der frühere Stürmer Freis soll künftig das Scouting-Team des KSC unterstützen. Dafür scheidet Marco Grimm wahrscheinlich aus dem Kreis der beim KSC auf Honorarbasis beschäftigten Sichter aus. Grimm bietet sich die Chance, in der zweiten Mannschaft des SV Werder Bremen als Assistent von Konrad Fünfstück zu arbeiten.

Mehr zum Thema: Fink, Eichner, Pourié und der Beirat: Kreuzer über die nicht mehr so unbeschwerten Tage beim KSC

Edmund Becker sagte dieser Zeitung, dass er mit Eichners Beförderung die Chance gekommen sieht, dass wieder Kontinuität einkehrt im sportlichen Bereich und sich ein Verhältnis zwischen Nachwuchs und Profis einstellt wie er es zu Zeiten Markus Kauczinskis schätzte.