KSC startet am Donnerstag Team-Training in Kleingruppen

Anzeige

Als letztes Team der Ersten und Zweiten Fußball-Bundesliga kehrt der Karlsruher SC nach dreieinhalb Wochen Corona-Zwangspause am Donnerstag auf den Trainingsplatz zurück – unter strengen Auflagen. Trainiert werden darf nur in Kleingruppen.

Während der VfB Stuttgart und der SC Freiburg die von der Landesregierung am Dienstag offiziell erteilte Ausnahmegenehmigung für den Profifußball sofort zum Üben in kleinen Gruppen nutzten, will der KSC beim Wiedereinstieg ins Team-Training nichts übers Knie brechen.

Mehr zum Thema: KSC lässt seine Mitglieder über eine mögliche Planinsolvenz abstimmen

„Wir werden den Mittwoch noch dazu nutzen, Trainingssteuerung und Umsetzung im Detail zu planen. Beispielsweise wie setzen wir welche Vorgaben und Anforderungen um, welche Übungen können wir unter den gegebenen Umständen durchführen“, wurde KSC-Cheftrainer Christian Eichner auf der Homepage des Tabellenvorletzten zitiert.

KSC-Profis erhalten am Mittwoch Instruktionen

Sportchef Oliver Kreuzer war am Montag noch davon ausgegangen, dass die Mannschaft bereits am Mittwoch wieder gemeinsam, aber in Kleingruppen trainiert. Um die Spieler über die genauen Verhaltensregeln in Kenntnis zu setzen, hat Eichner sie für diesen Mittwochnachmittag zu einer „Info-Veranstaltung“ (Kreuzer) in den Wildpark einbestellt. Denn es gilt für die Spieler, gewisse behördliche Vorgaben und Hygienevorschriften zu beachten.

Training maximal in Fünfergruppen erlaubt

Die von der Landesregierung erteilten Auflagen zur Minimierung des Infektionsrisikos sehen unter anderem vor, dass maximal in einer Fünfergruppe trainiert werden darf. Dabei ist stets ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern einzuhalten. Das schließt die Schulung von Spielsituationen mit Körperkontakt aus.

Mehr zum Thema: Wellenreuther und Co treiben beim KSC Insolvenzpläne voran

Nach langen Wochen mit individuellem Konditionsprogramm steht also vor allem Techniktraining bei den ersten Einheiten auf dem Rasen an. „Die Jungs freuen sich auf den Ball am Fuß“, wusste Kreuzer.

„Mit aller Demut“ zurück auf den Trainingsplatz

Eichner stellte fest: „Wir sind glücklich, unseren Beruf jetzt wieder zumindest weitestgehend normal ausüben zu können. Über allem steht selbstverständlich aber weiterhin die Gesundheit der kompletten Bevölkerung.“

Vor dem Hintergrund des nach wie vor gültigen Trainingsverbots im Amateurbereich werde die Mannschaft „mit aller Demut“ ihre Arbeit auf dem Platz wieder aufnehmen. Bis zum 30. April ruht der Spielbetrieb in der 1. und 2. Liga auf jeden Fall noch.