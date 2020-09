KSC-Stürmer Hofmann: Verein dementiert Wechsel zum HSV

Philipp Hofmann verließ am Mittwoch das Trainingsgelände des Karlsruher SC wie einer, der noch mit allem rechnet in den kommenden Stunden und Tagen bis zum Transferschluss am kommenden Montag. „Ich sage nichts mehr, weil ich selbst nicht weiß, wie es aussieht“, wehrte der Stürmer in seiner gelben Kapuzenjacke die Nachfragen zu seiner Situation ab. KSC-Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer schüttelte derweil den Kopf über die im Netz bereits verbreitete Nachricht einer Einigung mit dem Hamburger SV. „Der Spieler trainiert mit uns und ist eben nicht zur Vertragsunterschrift in Hamburg. Das sagt alles. Ich verstehe nicht, wie ein Portal so etwas schreiben kann. Für mich ist die Sache mit dem HSV erledigt“, sagte der 54-Jährige und stapfte zurück in sein Büro.

Keine Einigung zwischen Hofmann und dem HSV

Hofmann, 17-maliger Torschütze der vergangenen Saison, absolvierte am Mittwoch auch die zweite Einheit im Wildpark, zu der sich auch die anderen Rückkehrer Kyoung-Rok Choi und David Pisot wieder auf dem Platz gegenüber der großen Wildpark-Baustelle einfanden. Doch auch die Blicke der Kiebitze waren natürlich vor allem auf den wuchtigen Stürmer gerichtet, dem noch anzumerken war, dass er sich nach auskuriertem fiebrigen Infekt körperlich geschwächt an seinem Arbeitsplatz zurückmeldete.