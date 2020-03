KSC sucht in Heidenheim die richtige Balance

Anzeige

Nach dem Sieg des SV Wehen Wiesbaden in Osnabrück ist klar: Will der Karlsruher SC nach dem 25. Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht auf einem direkten Abstiegsplatz, muss er beim Tabellenvierten 1. FC Heidenheim am Samstag punkten. KSC-Cheftrainer Christian Eichner und Führungsspieler Daniel Gordon haben eine Idee, wie das gehen könnte.

Kein bisschen leise nach Heidenheim

Kurz vor der Abfahrt nach Heidenheim am Freitagnachmittag um kurz nach drei dröhnten auf einmal fette Bässe durch die Katakomben des Karlsruher Wildparks. Der Grund: Babacar Gueye schlurfte mit einem Ghettoblaster unterm Arm in Richtung Mannschaftsbus, der dann wenige Minuten später die rund 170 Kilometer weite Fahrt ins Schwäbische in Angriff nahm. An diesem Samstag wird ab 13 Uhr für die abstiegsbedrohten Zweitliga-Fußballer des Karlsruher SC in der Heidenheimer Voith-Arena die Musik spielen, womöglich dann mit Winter-Neuzugang Gueye in der Startelf. Zumindest ließen die letzten Trainingseindrücke vom Freitag den Schluss zu, dass KSC-Cheftrainer Christian Eichner mit dem Gedanken spielt, seinem gesetzten Stürmer Philipp Hofmann schlagkräftige Unterstützung zur Seite zu stellen.

Wir werden da genauso mutig spielen wie in Hamburg und in Sandhausen.

Doch egal wie offensiv Eichner sein Spielsystem ausrichtet, verstecken will sich der KSC beim Tabellenvierten auf keinen Fall. „Wir werden da genauso mutig spielen wie in Hamburg und in Sandhausen und versuchen, den Dreier aus Heidenheim mitzunehmen“, kündigte Eichner an. Beim HSV hatten zwei selbst verschuldete Gegentore eine Überraschung verhindert, in Sandhausen hatten die Karlsruher dann beim 2:0 nach langer Durststrecke endlich einmal wieder die volle Ausbeute eingefahren.

Gordon schätzt Heidenheim nicht stärker ein als Nürnberg

Zuletzt hatte es bei der Heimpleite gegen den 1. FC Nürnberg (0:1) für Daniel Gordon und seine Teamkollegen allerdings einen Rückschlag gesetzt. Der 35-Jährige, der zuletzt in Abwesenheit des etatmäßigen Spielführers David Pisot die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, will sich davon aber nicht entmutigen lassen. „Qualitativ schätze ich – mit dem größten Respekt – Heidenheim nicht besser als den 1. FC Nürnberg ein“, erklärt Gordon, der in den vergangenen beiden Partien Christoph Kobald in der Innenverteidigung neben sich hatte. „Der ist jung und hungrig, der macht uns älteren Spielern schon Dampf“, sagt der Routinier über den 22 Jahre jungen Österreicher.

Die spielen seit Jahren ihren Stiefel runter in der Zweiten Liga.

Viel Dampf „im kleinen Hexenkessel“ von Heidenheim erwartet Gordon auch von der Heimelf, aber ebenso eine gewisse Abgeklärtheit: „Die spielen seit Jahren ihren Stiefel runter in der Zweiten Liga.“ Vielleicht aber nicht mehr allzu lange. Nach Platz fünf in der Vorsaison schnuppert das Team von Trainer Frank Schmidt, der seit 2007 an der Brenz die sportliche Richtung vorgibt, in der laufenden Runde an den Aufstiegsrängen. Hätten die Heidenheimer nicht am vergangenen Wochenende in Darmstadt Federn gelassen (0:2), der Drei-Punkte-Rückstand auf den HSV wäre egalisiert gewesen. „Der Gegner war besser an dem Tag“, meinte Schmidt lapidar und warnte gleichzeitig vor dem nächsten Kontrahenten aus Karlsruhe, dem er unter Eichner spielerische Fortschritte attestiert: „Der Gegner wird sich nicht nur hinten reinstellen, sondern versuchen zu attackieren und leidenschaftliche Zweikämpfe zu führen.“

Fink eine Option, Camoglu fällt aus

Der KSC-Coach dürfte dem kaum widersprechen. Verzichten muss Eichner am Samstag auf Burak Camoglu, den muskuläre Probleme plagen. Anton Fink, der zu Wochenbeginn noch krankheitsbedingt gefehlt hatte, steht dagegen wieder bereit. Ankommen wird es im schwäbisch-badischen Duell, das hatte Eichner betont, auf eine gute Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft. Gordon hat in dieser Beziehung zuletzt Fortschritte wahrgenommen. „In den vergangenen Wochen habe ich schon das Gefühl, dass wir viel besser gegen den Ball arbeiten. Wir lassen viel weniger zu“, sagt der Routinier und fügt hinzu: „Vorne kreieren wir wieder Sachen, müssen aber im letzten Drittel effektiver werden.“