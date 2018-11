KSC testet Soldo

Anzeige

Am Dienstagnachmittag schaute Zvonimir Soldo beim Training des Karlsruher SC zu. Manch älterer Fußballfreund mag sich noch gut an ihn erinnern: Der Kroate beendete seine internationale Fußballerkarriere vor zwölf Jahren beim VfB Stuttgart, später war er unter anderem Trainer beim 1. FC Köln. Der Blick auf den Übungsplatz des Drittligisten ließ am Mittwoch rasch erkennen, warum Soldo am Karlsruher Adenauerring war: Sein Sohn Filip, 21 Jahre alt, geboren in Stuttgart, Stürmer bei NK Zagreb.

Filip Soldo bemüht sich als Gastakteur beim KSC um das Interesse des Trainers Alois Schwartz und wird auch an diesem Mittwoch (14 Uhr) beim Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die U23 von 1899 Hoffenheim das KSC-Trikot tragen. Die Partie beim Regionalligisten wird Schwartz auch dazu nutzen, um Akteure aus seinem Kader aufzubieten, für die Spielpraxis in der Liga bislang rar oder gar nicht gegeben war. Überwiegend Spieler der ersten Garnitur werden dann am Donnerstag in Schnelldorf beim Test gegen Jahn Regensburg gefragt sein. Keine Zweikämpfe werden die KSC-Profis dann mit ihrem ehemaligen Kollegen Jonas Föhrenbach zu führen haben. Der Verteidiger des Zweitligisten fällt wegen eines Außenbandanrisses im linken Knie aus.