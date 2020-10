KSC-Torjäger Hofmann beendet sein Schweigen: „Für die Mannschaft tut es mir leid“

Ich wollte ja unbedingt spielen. Aber man hat eben auch gesehen, dass ich nicht bei 100 Prozent bin. Das ist logisch. Ich lag fast sechs Tage im Bett. Die Pause wird uns jetzt zugutekommen. Ich hoffe, dass ich am Donnerstag in Mainz spielen und dann möglichst 90 Minuten ran darf. Dort und während der Trainingswoche hole ich mir die Fitness zurück. Es war ja nicht alles schlecht bis jetzt. In Regensburg war sicher aber unser schlechtestes Spiel. Es ist noch ziemlich früh in der Saison. Wir haben gute Ansätze gezeigt. Ich bin mir sicher, dass wir aus der Pause gestärkt herauskommen, dann endlich das erste Tor schießen und die Punkte auch holen werden.