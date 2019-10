KSC trotzt Hannover 96 nur dank des stürmenden Verteidigers Gordon noch ein 3:3 ab

Anzeige

So wie’s klang, war David Pisots Glas nach dem zweiten 3:3 (1:2) binnen acht Tagen halbvoll: „Wir dürfen nicht vergessen“, sagte der Kapitän des Karlsruher SC, „wir sind sechs Spiele ungeschlagen, das ist nicht so schlecht in der Liga“.

Wer die vorausgegangene Leistung der Gastgeber auf der Wildpark-Baustelle gegen Hannover 96 kritisch bewerten und mit Blick aufs enge Tableau sowie die im November folgenen Kräftemessen mit dem FC St. Pauli, Erzgebirge Aue und VfB Stuttgart einordnen wollte, durfte indes festhalten: Der badische Zweitligist tritt nach dem fünften Unentschieden in Folge auf der Stelle und durchlebt eine Phase mit zu vielen Gegentoren und ganz viel Glück.

Mehr zum Thema: Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker

Weil genau das so atypisch ist für eine Mannschaft von Alois Schwartz, kontert der Trainer die Hinweise auf die neuen Entertainment-Qualitäten seiner Truppe mit Ironie: „Mir wurde oftmals nachgesagt, ich stehe für Mauerfußball. Ich glaube die letzten beiden Spiele waren wir Spektakel“, sagte Schwartz also.

Am Dienstag (20.45 Uhr), wenn der Tabellenneunte zum Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim -elften Darmstadt 98 antreten wird, wird’s einen Sieger geben. In der ersten Runde hatte der KSC Hannover 96 mit 2:0 ausgeschaltet.

Viel Drama in der Nachspielzeit

Wie acht Tage davor in Bochum, verdichtete sich das dramatische Element auch beim Wiedersehen des Aufsteigers mit dem Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen in der Nachspielzeit. Angezeigt hatte Schiedsrichter Guido Winkmann die Draufgabe beim Zwischenstand von 2:2. Sowohl Schwartz als auch sein Vor-Vorgänger beim KSC, Mirko Slomka, begannen sich mit dieser Aussicht auf das Ende anzufreunden.

Die Indizien: Schwartz bereitete die Einwechslung des Defensivmannes Christoph Kobald vor, Slomka hatte Marvin Bakalorz für Cedric Teuchert gebracht und in der zweiten Nachspielminute Emil Hansson für Marvin Duksch.

Bitter für den KSC dann: Nach Hanssons Rechtsflanke nickte Hendrik Weydlandt den Ball in der 94. Minute in die Maschen. Trotz der taktisch dadurch veränderten Ausgangslage kam Kobald wie geplant für Kyoung Rok-Choi. Da Daniel Gordon erstmals in seiner Profilaufbahn einem Torerfolg einen weiteren folgen ließ, fiel dieser fragwürdige Tausch nicht mehr ins Gewicht.

Kurz vor Schluss noch Gelb-Rot

In der 77. Minute hatte Gordon eine Flanke Wanitzeks per Kopf zum da längst verdienten 2:2 genutzt – und im finalen Countdown nachgelegt: Nach einem Einwurf von Marc Lorenz, Damian Roßbachs Flanke und der Kopfballablage von Manuel Stiefler bugsierte der Verteidiger die Kugel zum 3:3 ins Netz. Kurz darauf wälzte er sich am Boden. Hannovers frustrierter Keeper Ron-Robert Zieler hatte den aus dem Netz zurückspringenden Ball wegboxen wollen, sah den jubelnd in seinen Schwinger rennenden Torschützen zu spät und knockte ihn aus. So sah der wegen Zeitspiels schon verwarnte Ex-Nationalspieler – im Kölner Video-Keller war die Vertretbarkeit geprüft – Gelb-Rot.

Ich glaube , dass das Spiel insgesamt mehr hergegeben hätte. Doppel-Torschütze Daniel Gordon

Da ihr Wechselkontingent ausgeschöpft war, waren die 96er froh, dass Winkmann nach fast 98 Minuten abpfiff, bevor der zwischen die Pfosten gegangene Verteidiger Josip Elez geprüft wurde. „Ich bin froh, dass wir den Punkt mitnehmen konnten, glaube aber, dass das Spiel insgesamt mehr hergegeben hätte. Am Ende sind wir wieder für Kleinigkeiten bestraft worden“, resümierte Gordon, der das 3:3 nach dreimaligem Rückstand seiner Mannschaft als Beleg für die intakte Team-Moral ansah.

Dabei hatte Weydlandt (6.) nach einem Ballverlust von KSC-Angreifer Philipp Hofmann an Marc Stendera und anschließendem Schnittstellenpass von Teuchert das 1:0 für die im 4-3-3 gestaffelten Hannoveraner erzielt. KSC-Keeper Benjamin Uphoff war noch dran gewesen. Der KSC, der mit Alexander Groiß anstelle des gesperrten und vermissten Lukas Fröde im 4-1-4-1 auftrat, glich zwei Minuten später aus. Ein Drehschuss des starken Choi war in der Box der 96er an Marcel Frankes Hand gelandet, den Strafstoß verwandelte Marvin Wanitzek (8.) mit rechts ins obere linke Eck. Nach seinem ersten Zweitligatreffer lief er Richtung Auswechselbank direkt auf Anton Fink zu, den Schwartz später nur noch einen Einsatz für die letzten Sekunden gönnen sollte.

Hannover zeigte offensives Können

Über weite Strecken kontrollierte der KSC in der Folge des 1:1 das Geschehen: Chois gefährliche, von Zieler gerade noch entschärfte Schuss-Flanke (13.), Hofmanns Gewaltschuss (19.) und Roßbachs Kopfball (20.) waren zu notieren. Hannover ließ seine offensive Klasse aufblitzen, vor allem, wenn Ducksch, Edgar Prib und Weydandt den direkten Ball spielten. Kurz vor der Pause schubste Roßbach den von Stendera eingesetzten Ducksch im KSC-Strafraum zu Boden. Der Gefoulte verwandelte den fälligen Elfmeter. Es war im elften Spiel der fünfte gegen den KSC. „Zu viel. Da müssen wir hinten besser coachen aus der Viererkette heraus“, fand Roßbach.

Der KSC hatte auch im zweiten Abschnitt mehr investiert. Chois guter Distanzversuch (47.) blieb bis zu Gordons Ausgleich aber die bemerkenswerteste Offensivaktion. Nach 70 Minuten nahm Schwartz den schwachen Groiß vom Feld, brachte in Marvin Pourié einen weiteren Angreifer. Akzente setzte er nicht, während sich Gordon als Mann des Nachmittags feiern lassen durfte.

Karlsruher SC: Uphoff – Thiede (90.+8 Fink), Gordon, Pisot, Roßbach – Groiß (70. Pourié) – Stiefler, Wanitzek, Lorenz – Choi (90.+4 Kobald), Hofmann.

Hannover 96: Zieler – Korb, Franke, Elez, Albornoz – Anton – Stendera (70. Haraguchi), Prib – Weydandt, Teuchert (86. Bakalorz) – Ducksch (90.+3 Hansson).

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken), Zuschauer: 13 370, Tore: 0:1 Weydandt (6.), 1:1 Wanitzek (8., Handelfmeter), 1:2 Ducksch (43., Foulelfmeter), 2:2 Gordon (76.), 2:3 Weydandt (90.+3), 3:3 Gordon (90.+5).

Gelb-Rote Karte: Zieler (90.+5).

Gelbe Karten: Groiß (2), Hofmann, Wanitzek – Anton (5), Elez.