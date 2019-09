KSC und Vermarkter Lagardère erzielen keine Einigung vor Gericht

Anzeige

Der Karlsruher SC und sein bisheriger Vermarkter Lagardère Sports mit Sitz in Hamburg haben am Freitag vor dem Landgericht Karlsruhe keine gütliche Einigung erzielt. Der Vermarkter, vertreten durch den Ludwigsburger Anwalt Christoph Schickhardt, klagt gegen zwei Kündigungen, die der KSC gegen ihn aussprach.

Die erste vom 10. Dezember 2018, sprach der Verein mit Verweis auf Paragraf 627 BGB aus. Dies ist ein Kündigungsrecht, dass in bestimmten Fällen fristlos und ohne Angaben von Gründen Anwendung finden kann, so das unter den Vertragspartnern vorausgesetzte besondere Vertrauensverhältnis gestört ist.

Die zweite Kündigung erfolgte im März diesen Jahres fristlos, weil sich Lagardère am 21. Februar 2019 mit einer Mail an die Sponsoren gewendet hat, mit der er die Kündigung durch den KSC als „unwirksam“ bezeichnete. Der KSC, vertreten durch Hausanwalt Markus Schütz, hätte nach Einschätzung der Kammer eine Abmahnung aussprechen müssen.

Entscheidung wohl am 15. Oktober

Der eigentlich brisante Punkt, der für die gesamte Branche von Belang ist, steckt in einer Klausel des in der Urform 2011 geschlossenen Vertrags des KSC mit Lagardère, seinerzeit Sport 5, der im Winter 2016 mit möglicher Laufdauer bis 2027 geschlossen wurde. Darin verpflichtet sich der Partner des Vermarkters darauf, ein Kündigungsrecht nach Paragraf 627 BGB zu nutzen. Die Klausel sei offenbar „Geschäftsbedingung“ von Lagardère, merkte Schütz an und sah die Grundlage für eine AGB-rechtliche Betrachtung des Falles vorliegen.

Nach Lage der Dinge ist davon auszugehen, dass die Sache nach der für 15. Oktober 2019 avisierten Entscheidung des Landgerichts Karlsruhe die nächste Instanz am OLG erreichen wird.