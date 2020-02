KSC unterliegt Nürnberg nach Uphoff-Patzer

Anzeige

Am Freitagabend um kurz nach acht schien Benjamin Uphoff – zumindest für diesen einen Moment – der einsamste Mensch im Karlsruher Wildpark zu sein. Der Großteil der knapp 15.000 Zuschauer war verstummt, Uphoffs Kollegen ließen die Köpfe hängen und der Pechvogel selbst lebte seinen Frust am Spielgerät aus, das er wutentbrannt in Richtung Seitenlinie drosch.

Wenige Sekunden zuvor war dieses in Uphoffs Tor gelegen, nachdem dem Schlussmann des Karlsruher SC ein Eckball durch die Finger geflutscht war, direkt auf den Kopf von Patrick Erras, der nur noch einnicken musste. Diese Szene in der 74. Minute war die entscheidende Szene im Keller-Duell der Zweiten Fußball-Bundesliga, das der KSC gegen den 1. FC Nürnberg nicht unverdient mit 0:1 (0:0) verlor.

Vielleicht auf Nummer sicher gehen

„Ich muss vielleicht in der Situation, in der wir gerade stecken, auf Nummer sicher gehen und den Ball wegfausten. Selbst wenn ich ihn versuche zu fangen, sollte ich ihn einfach am besten festhalten“, gab Uphoff hinterher zerknirscht zu Protokoll. Dass die Gastgeber anschließend Uphoffs Fehler nicht mehr korrigieren konnten, lag – so sah es nicht nur KSC-Cheftrainer Christian Eichner – auch am Kölner Keller.

Nachdem Robin Hack im eigenen Strafraum Manuel Stiefler getroffen hatte, was der gebürtige Pforzheimer und frühere KSC-Jugendspieler nach Abpfiff selbst zugab, hatte Schiedsrichter Christof Günsch zwar Kontakt mit dem Videoassistenten René Rohde, die TV-Bilder der Szene nahm Günsch allerdings nicht in Augenschein. „So wie wir einen Fehler gemacht haben, war der Kölner Keller heute auch wieder unterwegs“, ärgerte sich Eichner.

Nach schwacher Anfangsphase freigeschwommen

Der KSC-Coach hatte dieselbe Startelf auf den Platz beordert wie zuletzt in Sandhausen, als seine Mannschaft eine acht Pflichtspiele währende Sieglos-Serie beendet hatte. Winter-Neuzugang Änis Ben-Hatira kam so zu seinem Heim-Debüt. Offensive Akzente setzten zunächst aber die Gäste, während die Karlsruher anfangs keinen Zugriff bekamen.

Johannes Geis mit einem ersten Warnschuss, den Uphoff souverän parierte (4. Minute) und vor allem Georg Margreitter mit einem Kopfball, der knapp am Tor vorbeistrich (16.), hätten dies beinahe ausgenutzt. Mit zunehmender Spieldauer schwammen sich die Gastgeber dann aber frei, Burak Camoglus zu hoch angesetzter Versuch per Kopf (18.) und Daniel Gordons abgeblockter Schuss nach einem Eckball (27.) kamen nicht von ungefähr.

Valentini und Schleusener zurück im Wildpark

Der KSC war nun in der Begegnung angekommen, die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Nürnberger strahlten aber weiterhin mehr Ruhe am Ball aus und wurden in den Minuten vor der Pause dann noch einmal richtig gefährlich. Geis verzog zunächst aus der Distanz (38.), ehe zwei Minuten später Hacks abgefälschter Schuss die Nerven des KSC-Anhangs strapazierte. Inzwischen mischte auch der frühere Karlsruher Enrico Valentini mit, kurz vor Schluss wurde dann in Fabian Schleusener ein weiterer Ex-KSC-Profi eingewechselt.

Karlsruher lassen nach, Gäste werden sicherer und treffen

Zu diesem Zeitpunkt führten die Nürnberger bereits, was sich im Laufe des zweiten Durchgangs abgezeichnet hatte. Im gleichen Maße wie den Karlsruhern die Kräfte auszugehen schienen, gewannen die Gäste an Sicherheit. Nikola Dovedan (49., 57.), Michael Frey (58.) und Hack (59.) waren bereits gefährlich vors KSC-Tor gekommen, ehe Erras entscheidend zuschlug. Mehr als zwei Abschlüsse von Philipp Hofmann brachte Eichners Elf nicht mehr zustande, so dass nicht nur Uphoff nach dem Abpfiff bedröppelt von dannen schlich.

