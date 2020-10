Innenverteidiger verletzt

KSC-Verteidiger Kobald verletzt sich im Training

Christoph Kobald verzog das Gesicht. Nach einem Schlag auf dem rechten Fuß brauchte der österreichische Innenverteidiger des Karlsruher SC Hilfe, um vom Platz in die Kabine zu kommen. Sein Trainer Christian Eichner war mit Blick auf das Heimspiel am Samstag gegen den SV Sandhausen am Abend noch unbesorgt. .