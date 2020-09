Live-Ticker: 0:0 auch nach 90. Minuten - der KSC geht gegen Union in die Verlängerung

Der Ball im Wildpark rollt wieder. Um 18.30 Uhr erwarten die Badener im ersten Pflichtspiel der neuen Runde den Erstligisten Union Berlin. Auch wenn der KSC als Außeneiter in die Partie geht, in die zweite Runde des DFB-Pokals einzuziehen.



Im Fokus steht beim KSC dann auch Marius Gersbeck. Wie der Club am Freitag bekanntgab, ist der 25-Jährige aus dem Torhüter-Duell mit Neuzugang Markus Kuster als Sieger hervorgegangen und wird gegen Union als neue Nummer eins zwischen den Pfosten stehen.



In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.