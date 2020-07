Karlsruher SC gewinnt gegen Hannover 96 mit 2:0

Der Karlsruher SC gewinnt mit 2:0 gegen Hannover 96 und ist damit im DFB-Pokal eine Runde weiter. In der 53. Minute trifft Lukas Grozurek für den KSC und erzielt das 1:0, in der 61. Minute verwandelt dann Marvin Wanitzek einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Hier der Live-Ticker zum Nachlesen.

Hannover 96 ist nach dem Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Das Zweitliga-Duell beim Tabellenführer Karlsruher SC verloren die Niedersachsen von Trainer Mirko Slomka am Montag mit 0:2 (0:0). Lukas Grozurek (53. Minute) und Marvin Wanitzek per Foulelfmeter (61.) trafen für die Badener. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz revanchierte sich damit auch für das klare 0:6 in der ersten Pokal-Runde vor einem Jahr gegen Hannover.

Die nächste Runde wird am kommenden Sonntag (18. August 2019, 18 Uhr) in der ARD ausgelost. Hier der Live-Ticker zum Nachlesen.