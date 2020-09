Der KSC-Familientag am Wildparkstadion ist eigentlich ein fester Programmpunkt für alle Fans der Blau-Weißen im Sommer. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieses 2020 aber ausfallen. Dafür lädt der Zweitligist am Samstag, 5. September, mehr als 1.000 Menschen auf die Kulturbühne in Rheinstetten am Messegelände.

„Wir hätten es natürlich begrüßt, wenn wir auf etwas mehr Tuchfühlung mit unseren Fans gehen könnten, aber das lassen die Begleitumstände in den letzten Monaten leider nicht zu. Umso mehr freut es uns nun, dass wir unsere Fans gemeinsam bei der Mannschaftsvorstellung an diesem Abend begrüßen dürfen”, sagt KSC-Geschäftsführer Michael Becker.

500 Plätze sollen in Sechser- und Achter-Logen direkt vor der Bühne aufgebaut werden. Dazu kommen nochmal 800 Auto-Stellplätze.

Die Veranstaltung wurde nach Angaben des Vereins nach den Hygiene-Auflagen des Gesundheitsamtes organisiert. Das Event soll etwa 100 Minuten dauern und wird von Martin Wacker moderiert.