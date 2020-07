Die Spieler von Trainer Alois Schwartz konnten die Profis des FC Energie Cottbus mit 0:2 (0:1) schlagen. Nach der bitteren Pleite gegen Tabellenschusslicht Aalen am Mittwoch holte der KSC drei Punkte in Brandenburg. Wie die Partie ablief, lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Der Mann des Spieltages heißt Marvin Pourié: Gleich zweimal traf er am Sonntag in Brandenburg für den KSC.

