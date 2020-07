KSC startet mit Sieg in die Saison

Der Karlsruher SC ist zurück in der 2. Bundesliga. Zum Auftakt der Saison gab es gleich mal einen Sieg - und zwar gegen Mitaufsteiger SV Wehen Wiesbaden.In der vergangenen Saison in Liga 3 hatte der KSC beide Spiele gegen Wehen Wiesbaden verloren

In der vergangenen Saison in Liga 3 hatte der KSC beide Spiele gegen Wehen Wiesbaden verloren (Hinrunde 2:5 in Karlsruhe, Rückrunde 2:0 auswärts) - nun gab es die Revanche in der 2. Bundesliga. Der Live-Ticker zum Nachlesen: