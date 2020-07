Wiesbaden schlägt Lotte

Relegation sicher, Direktaufstieg vertagt: KSC gewinnt gegen Großaspach

Relegation sicher, Direktaufstieg vertagt: Der Karlsruher SC hat am Samstag im heimischen Wildparkstadion mit 2:1 (2:0) gegen die SG Sonnenhof Großaspach gewonnen. Damit hat der KSC den 3. Platz in der Dritten Liga sicher, der zur Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation zur Liga zwei berechtigt.