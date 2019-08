Live-Ticker: Osnabrück empfängt den KSC

Anzeige

Im Duell der Aufsteiger muss der Karlsruher SC am Sonntag, 13.30 Uhr, beim VfL Osnabrück ran. Die Badener sind nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Hamburg und in Kiel etwas unter Zugzwang. Die KSC-Spieler erwarten an der Bremer Brücke eine hitzige Partie. Alles zum Spiel gibt’s im BNN-Live-Ticker.

Der VfL steht punktgleich einen Platz vor dem Karlsruher SC in der Tabelle der 2. Bundesliga auf Rang sieben. Nur das bessere Tordifferenz trennt beide Vereine. In der vergangenen Saison entschieden die Badener beide Partien für sich. Überhaupt spricht die Bilanz der letzten Jahre eindeutig für den KSC. Seit knapp 30 Jahren konnten die Niedersachsen nicht mehr gegen die Karlsruher gewinnen.