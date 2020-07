Live-Ticker: Karlsruher SC gewinnt bei VfB Gartenstadt

Der KSC steht im Finale des badischen Pokals. Mit einem 4:0-Sieg setzte sich die Elf von Alois Schwartz gegen den VfB Gartenstadt durch. Der Verbandsligist hatte dabei gute Ansätze. Der KSC nutze aber zwei Doppelschläge und ließ dem VfB letztlich keine Chance. Der Titelverteidiger wahrt seine Chancen somit auf den bfv-Pokalsieg.

Die Elf von Alois Schwartz hatte keine Lust auf einen unnötigen Kräfte-Verschleiss und machte mit zwei Doppelschlägen pro Halbzeit kurzen Prozess mit dem Verbandsligisten. Erfreulich: Die starken Auftritte von Saliou Sané, Kyoung Rok Choi, Alexander Groiß und Christoph Kobald, die Schwartz damit gezeigt haben müssten, auch in den Planungen für die Dritte Liga eine größere Rolle zu spielen. Auch der zuletzt kaum beachtete Dominik Stroh-Engel durfte in den verbleibenden Minuten mitwirken.

Das Finale des bfv-Pokals findet am 25. Mai 19 im Rahmen des landesweiten "Finaltags der Amateure" statt. Der mögliche Gegner wird in der Partie FC Nöttingen gegen SV Waldhof Mannheim ermittelt ( live bei uns im Ticker ) Der Sieger qualifiziert sich für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals in der kommenden Saison.

bnn