Live-Ticker zum Nachlesen

Irres Spiel in Bochum: KSC erkämpft sich in Unterzahl einen Punkt

Was für ein irres Spiel: Der Karlsruher SC hat auswärts in Bochum ein 3:3 Remis erkämpft. Vor allem die torreiche erste Hälfte hatte haufenweise Aufreger parat. Am Ende klappte es erst in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich.