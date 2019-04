Mit Euro-Eddy im Wildpark jubeln

Anzeige

Gemeinsam mit KSC-Legende Edgar „Euro-Eddy“ Schmitt ein Heimspiel im Karlsruher Wildpark erleben – am Samstag könnte das Wirklichkeit werden. Die BNN verlosen 2 VIP-Tickets für die Partie gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Einmal vor einem Spiel des Karlsruher SC Mäuschen spielen. In der VIP-Lounge des Wildparkstadions ein Gläschen auf ein gutes Match trinken. Im Kabinentrakt und im Inneren der Arena die vorfreudige Stimmung in sich aufsaugen. Hinterher bei der Pressekonferenz hautnah dabei sein. All das in Begleitung einer „lebenden Legende“ des KSC, die in der ganzen Republik Bekanntheit genießt. Edgar Schmitt, alias „Euro-Eddy“, ist für so manche Anekdote aus seinem bewegten Profitagen immer gut. Ein Traum? Nein. Dieses Erlebnis machen die Badischen Neuesten Nachrichten bei jedem Heimspiel für einen Leser und seine Begleitperson möglich.

Die BNN verlosen 1 x 2 VIP-Tickets für die Drittligapartie des KSC am Samstag (Spielbeginn: 14 Uhr) gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Edgar Schmitt, vierfacher Torschütze beim 7:0 des KSC im Europapokal über den FC Valencia 1993, nimmt den Gewinner in Empfang und führt ihn und seine Begleitung dorthin, wo Fans sonst nicht hinkommen.

Mitmachen ist einfach:

Bis Freitag um 10 Uhr ist unsere Gewinnspiel-Hotline geschaltet:

Telefon 01 37-8 22 66 57 (50 Cent aus dem deutschen Festnetz)

Die Gewinner werden ausgelost und von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen