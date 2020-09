Nach Hofmanns Kritik: Kreuzer und Eichner verzichten auf Konter

Nach seinem Verzicht, in Hannover für den KSC aufzulaufen, hat sich Philipp Hofmann nun geäußert. Die Vorwürfe, die der Torjäger dabei erhebt, lassen die KSC-Verantwortlichen unbeantwortet.

Die Hoffnung auf einen ruhigen Wochenbeginn erfüllte sich bei den Verantwortlichen des Karlsruher SC nicht. Der Schatten der Causa Philipp Hofmann, die man nach dem turbulenten ersten Liga-Wochenende eigentlich hinter sich lassen wollte, lag auch am trainingsfreien Montag noch über dem Wildpark. Der wechselwillige Stürmer, der beim Zweitliga-Auftakt des KSC am Samstag in Hannover auf eigenen Wunsch nur Zuschauer gewesen war, hatte sein Schweigen gebrochen und den Verein dabei ziemlich deutlich kritisiert.

Ohne den Klassenerhalt wäre ich ablösefrei gewesen, ich bin deshalb der Meinung, die Ablöseforderung sollte auch realistisch sein. Philipp Hofmann, KSC-Stürmer