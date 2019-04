Nächster Schritt zum Aufstieg? KSC zu Gast beim TSV 1860 München

Anzeige

Am 35. Spieltag der 3. Liga gastiert der Karlsruher SC beim TSV 1860 München im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße. Verfolgen Sie die Partie ab 13.15 Uhr in unserem Live-Ticker!

Nachdem der hinter dem KSC auf Rang drei rangierende Hallesche FC am Freitagabend beim 1:1 in Großaspach Punkte im Aufstiegsrennen liegen ließ, könnte ein Triumph in München für den KSC schon eine kleine Vorentscheidung sein. Vor allem, wenn Wehen Wiesbaden am Montag in Kaiserslautern keinen Sieg einfahren würde.

Freilich werden die Gastgeber versuchen, den KSC-Ambitionen einen Strich durch die Rechnung zu machen: Die Münchner stehen aktuell mit 44 Punkten auf Rang 10, könnten aber zumindest theoretisch noch in den Abstiegssog geraten – bis Platz 17 sind es schließlich gerade mal sechs Punkte.