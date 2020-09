Als ein Bild des KSC-Paters um die Welt ging

Pater Burkhard Volkmann kann mit Fug und Recht als besonders treuer Fan des Karlsruher SC bezeichnet werden. Der Kapuzinermönch des Kloster Zell am Harmersbach im Ortenaukreis ist seit 1956 Anhänger des badischen Vereins und seit 1987 auch Mitglied. Vor allem während der UEFA-Cup-Zeiten in den 1990er-Jahren sah man den Fußballbegeisterten nicht nur auf der Haupttribüne im Stadion, sondern häufig in den Medien.

Ein Bild aus dem Jahr 1997 des Karlsruher dpa-Fotografen Uli Deck ging dabei sogar um die ganze Welt. Es wurde auch in einer Zeitung in Amerika abgedruckt. Auf dem Foto ist der Pater mit einer KSC-Fahne zu sehen, die er sich zuvor von einem jungen Fan für das Foto lieh. Als der Mönch vor einigen Jahren in Offenburg bei einer Urlaubsvertretung seines Zahnarztes war, sagte dieser, dass es damals die Fahne seines Sohnes gewesen sei.