Nächster Schritt zum Aufstieg: KSC schlägt 1860 mit 2:0

Der KSC festigt seine Hoffnungen auf den direkten Aufstieg: Mit 2:0 konnte die Elf von Alois Schwartz das Gastspiel bei den Münchner Löwen für sich entscheiden. Alle Höhepunkte der Partie im Live-Ticker zum Nachlesen.

Bereits in der dritten Minute hatte Abwehr-Chef David Pisot den KSC mit einem Distanzschuss in Führung gebracht. In der Folge gaben die Karlsruher das Heft des Handelns kaum aus der Hand. Die Löwen hatten zwar durchaus Chancen, konnten ihre Offensivbemühungen unterm Strich zu selten konsequent ausspielen.

Die Gäste indes verpassten es lange, ihre Führung weiter auszubauen, so dass das Spiel bis in die Nachspielzeit offen blieb, in der Wanitzek zum 2:0 traf.

Nach dem Unentschieden des Halleschen FC in Großaspach kann der KSC zumindest bis zum Montagabend den Abstand auf Rang drei auf fünf Punkte ausbauen. Wehen Wiesbaden könnte dann mit einem Erfolg in Kaiserslautern auf vier Punkte an den KSC herankommen.