Termine der ersten acht KSC-Spiele stehen fest

Die Strapazen eines möglichen Montagsspiels bleiben den KSC-Fans zumindest an den ersten acht Spieltagen der neuen Zweitliga-Saison erspart. Die Deutsche Fußball Liga hat am Mittwoch die genauen Termine bis Ende September bekannt gegeben. Vier Mal müssen die Karlsruher sonntags ran, drei Mal an einem Samstag.

Zum Zweitliga-Auftakt müssen die Badener zum Mitaufsteiger nach Wiesbaden. Am Sonntag, 28. Juli (15.30 Uhr) tritt der KSC beim SV Wehen Wiesbaden an. Eine Woche später wartet schon der erste Kracher mit dem Ost-Club Dynamo Dresden. Die Sachsen gastieren am Samstag, 3. August, um 13 Uhr im Wildpark.

KSC empfängt HSV am Sonntag

Nach dem DFB-Pokalduell am Montag, 12. August (18:30 Uhr), gegen Hannover 96 wartet auf die KSC-Fans schon die wohl weiteste Reise der Saison: Am Sonntag, 18. August (13.30 Uhr), müssen die Karlsruher 723 Kilometer bis zum Kieler Holstein-Stadion fahren. Eine Woche später kommt mit dem Hamburger SV der unbeliebte Relegationsgegner aus dem Jahr 2015 nach Karlsruhe. Die Hanseaten messen sich am Sonntag, 25. August, 13.30 Uhr, mit dem Karlsruher SC.

Das einzige Freitagabendspiel ist zeitgleich auch das badische Mini-Derby gegen den SV Sandhausen. Das Ex-Team von KSC-Trainer Alois Schwartz gastiert am Freitag, 13. September (18.30 Uhr), im Wildparkstadion. Schon eine Woche später, Samstag, 21. September, wartet mit dem 1. FC Nürnberg der nächste ehemalige Arbeitgeber von Schwartz auf den KSC.

Hier alle acht bisher fix terminierten Spieltage im Überblick:

1. Spieltag: SV Wehen Wiesbaden – KSC am Sonntag, 28.07.2019 (15.30 Uhr)

2. Spieltag: KSC – SG Dynamo Dresden am Samstag, 03.08.2019 (13.00 Uhr)

3. Spieltag: Holstein Kiel – KSC am Sonntag, 18.08.2019 (13.30 Uhr)

4. Spieltag: KSC – Hamburger SV am Sonntag, 25.08.2019 (13.30 Uhr)

5. Spieltag: VfL Osnabrück – KSC am Sonntag, 01.09.2019 (13.30 Uhr)

6. Spieltag: KSC – SV Sandhausen am Freitag, 13.09.2019 (18.30 Uhr)

7. Spieltag: 1. FC Nürnberg – KSC am Samstag, 21.09.2019 (13.00 Uhr)

8. Spieltag: KSC – 1.FC Heidenheim am Samstag, 28.09.2019 (13.00 Uhr)

