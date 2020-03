Sportanwalt Schickhardt erwartet wegen Corona Umdenken in der Bundesliga

Anzeige

Deutschlands renommiertester Sportanwalt Christoph Schickhardt aus Ludwigsburg glaubt, dass das Geschäftsmodell des deutschen Profifußball durch die Corona-Krise ausgedient hat. Wer helfen soll, die Zeche zu zahlen, ist für ihn auch eindeutig.

Die Geschichte von der Zuspitzung beim FC Sion ist so kurios wie bezeichnend: Die Fußballer des Schweizer Erstligisten sollten binnen einer gesetzten Frist der Kurzarbeit und den damit einhergehenden Lohnkürzungen zustimmen. Als sie dies nicht taten, stellte der Verein allen Spielern der Mannschaft die fristlose Kündigung zu. Dieses Beispiel zeigt, wie sehr in Aufruhr und wie verunsichert die Menschen auch in der Sport-Unterhaltungsindustrie jeglicher Couleur schon sind.

Deutschlands renommiertester Sportanwalt Christoph Schickhardt zitiert aus einem tagesaktuellen Telefonat, das er mit Martin Kind, dem Boss von Hannover 96, führte. Was jetzt gebraucht werde in der Fußballbranche, wie überall, seien Personen, „die haften und die haften können“. Und gerade jetzt, in der Corona-Krise, zahlen sich stabile Partnerschaften aus, sagt Schickhardt im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten.

Unsichere Vereine suchen rechtliche Orientierung

Entwickelt hätten sich solch belastbare Verhältnisse dort, „wo dauerhaft und vertrauensvoll zusammengearbeitet und eben nicht nur auf den kurzfristigen Vorteil geschielt“ wurde. So einige Profi-Fußballvereine suchen bei seiner Kanzlei gerade wieder nach rechtlicher Orientierung in schwer bedrängter Zeit. Es geht um die Bewertung von Sponsoring-Verträgen und um alle möglichen Fragen des Arbeitsrechts.

Dass sich das Internationale Olympische Komitee und Japan so schwer damit tun, die Spiele von Tokio abzusagen, ist für den Anwalt auch als Rechtsproblem lesbar. „Wir werden wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre mit Versicherungen und vielen anderen über die Frage prozessieren, wie und warum die Absage erfolgt ist“, erwartet er.

Schickhardt rechnet wegen Corona mit Umdenken in der Bundesliga

Es sei für alle Beteiligten „versicherungs- und vertragstechnisch besser, wenn eine behördliche Verfügung vorliegt oder, wie jetzt in Baden-Württemberg und Deutschland, sogar ein Gesetz, das Versammlungen verbietet. Das gibt es sicher im Bereich des IOC und Japan noch nicht“.

Es kann nicht sein, dass die Branche jeden verdienten Euro an Spieler und deren Berater weitergibt

Mit Blick auf das Wehklagen im Fußball hält Schickhardt fest, dass dies nicht die Zeit für Besserwisser sei. Doch eines ist auch klar: „Es kann nicht sein, dass die Branche jeden verdienten Euro an Spieler und deren Berater weitergibt. Das ist auf Dauer kein Geschäftsmodell. Die Deutsche Fußball Liga müsste, und das könnte eine Lehre sein, noch höheren Wert auf Eigenkapital setzen und auf Bildung von Rücklagen.“

Die TSG 1899 Hoffenheim sei ein Beispiel dafür, dass dies möglich ist. Deren Mehrheitseigner Dietmar Hopp vertritt er seit längerem wegen der Verunglimpfungen seiner Person durch Fangruppierungen.

Der rüde Umgang mit Hopp hatte die Fußballberichterstattung in den Tagen vor der durchschlagenden Corona-Problematik überlagert. Nicht lange her, doch so weit weg. Die meisten der 36 Clubs aus der Ersten und Zweiten Liga sind existenziell gefährdet. Liquiditätsengpässe sind akut das Problem. So geht es für sie darum, „das Geschäftsmodell am Leben zu halten. Jeder fürchtet, wenn es einmal eingestellt ist, ist es immer tot“, so Schickhardt.

Sollen Spieler aufs Gehalt verzichten?

DFL-Boss Christian Seifert kämpfe angesichts ausbleibender TV-Gelder „wie ein Löwe für die Liga, nämlich darum, dass es irgendwann wieder möglich ist, Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Was uns vorher wie das größtmögliche Übel vorgekommen ist, ist jetzt plötzlich best case“. Der Anwalt ist sich „sicher, dass das bis in den August, September hinein tatsächlich der denkbar beste Fall wäre“. Eine Veränderung der Transferperiode wäre nötig.

„Das größte Konfliktfeld“ sieht Schickhardt im Verhältnis Verein/Spieler, siehe Sion. Man müsse sich nur die Kennziffern in den Lizenzunterlagen für die Personalaufwendungen betrachten: „Da hat Bayern München 150 Millionen Euro, wenn nicht sogar mehr. Ein normaler Bundesligaverein liegt bei 50, 60, 70 Millionen Euro. Es kann sich jeder ausrechnen, was das pro Monat im Einzelfall bedeutet.“ Das sind Beträge, die monatlich zuzüglich Sozialabgaben, Nebenkosten, Pkw-Kosten und damit verbundenen Personalkosten anfallen.

Was nutzt es einem Spieler, wenn er noch zwei Monate sein ganzes Geld kriegt, und der Verein dann pleite ist?

„Letztlich wirksame Lösungen zugunsten der Vereine können nur die einvernehmlichen Lösungen sein“, postuliert der 65-Jährige. Das müssen nicht zwingend Gehaltsverzichte sein. Schickhardt: „Es muss zu Vereinbarungen zwischen den Clubs und den Spielern kommen.

Die können vielgestaltig sein: Man verlängert Vertragslaufzeiten, man streckt das Geld, man bezieht die Prämien mit ein. Was nutzt es einem Spieler, wenn er noch zwei Monate sein ganzes Geld kriegt, und der Verein dann pleite ist?“ Sie müssen vom Interesse geleitet sein, „dass es ihren Club und die Clubs, gegen die sie spielen, danach noch gibt“.

