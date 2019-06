Termin für KSC-Spiel im DFB-Pokal steht fest

Anzeige

Na endlich: Der Deutsche Fußballbund hat die Termine der ersten DFB-Pokalrunde bekanntgegeben. Dort trifft der Karlsruher SC bekanntlich auf Bundesliga-Absteiger Hannover 96.

Es ist ein Montag geworden: Der Karlsruher SC trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals im Wildparkstadion am Montag, 12. August, um 18.30 Uhr auf Hannover 96. Damit findet die Partie am letzten Tag der ersten DFB-Pokalrunde statt – unter anderem zeitlich mit dem Spiel des VFB Stuttgart (auswärts gegen Hansa Rostock) und Bayer München (auswärts gegen Energie Cottbus).



Die gesamte Liste mit allen Terminen gibt es auf der Homepage des DFB.

