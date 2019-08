Live-Ticker: Karlsruher SC zu Gast bei Holstein Kiel

Anzeige

Der dritte Spieltag in der 2. Bundesliga führt den Karlsruher SC in den hohen Norden. Am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) gastiert die Elf von Trainer Alois Schwartz als Spitzenreiter bei Holstein Kiel. Gelingt dem KSC an der Ostsee der nächste Erfolg?

Mit dem Rückenwind von zwei Siegen in der Liga und der geglückten Pokalrevanche gegen Hannover 96 reist der KSC nach Kiel. Der Gegner spielte in der letzten Saison lange um den Aufstieg in die Bundesliga mit. In der neuen Spielzeit kamen die Kieler indes noch nicht so recht in Tritt: Einem Heim-Remis gegen Sandhausen folgte eine Niederlage in Darmstadt.

Verfolgen Sie in unserem Live-Ticker, wie sich der Karlsruher SC im Holstein-Stadtion schägt.