Am 7. Spieltag gastiert der Karslruher SC beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg. Der Club ist mit großen Ambitionen in die neue Saison gestartet – die Franken wollen eigentlich rasch wieder aufsteigen. Der KSC hat gegen Sandhausen in die Erfolgsspur zurückgefunden – reicht´s jetzt auch in Nürnberg für was Zählbares? Alle Tore und Höhepunkte ab 13 Uhr hier im Live-Ticker.

Nach dem Heimsieg gegen Sandhausen kann Alois Schwartz beim Gastspiel in Nürnberg personell fast aus dem Vollen schöpfen. Ein Spaziergang wird das Auswärtsspiel sicher nicht. Beim Club stehen immerhin eine ganze Reihe von Spielern mit Erstliga-Format im Kader. Allerdings: Die Nürnberger sind nicht allzu souverän in die Saison gestartet, rangieren derzeit nur auf Rang elf – und damit hinter dem KSC.

Verfolgen Sie die Partie ab 13 Uhr bei uns im Live-Ticker.