Live-Ticker: Der KSC beim SV Sandhausen

Der KSC will den ersten Sieg im Jahr 2020: Christian Eichner, aktuell Trainer des Karlsruher SC, steht mit seiner Mannschaft vor der schwierigen Aufgabe beim SV Sandhausen. Das Team aus dem Hardtwald hat drei Spiele am Stück verloren und will auf keinen Fall in den Keller rutschen. Da steckt der KSC schon drin. Schaffen die Karlsruher die Wende? Das Spiel ab 13.30 Uhr im Live-Ticker.

Nur knapp 50 Kilometer Richtung Norden müssen die Karlsruher am Sonntag reisen. Im Hardtwald-Stadion des SV Sandhausen ist der KSC in vier Partien noch ohne Sieg. Zuletzt setzte es im Abstiegsjahr 2017 eine 0:4-Pleite. Knapp 2.500 KSC-Fans begleiten ihre Mannschaft am Sonntag und wollen dafür sorgen, dass es im fünften Spiel in Sandhausen endlich mit den drei Punkten klappt.

„Mit unseren Fans können wir das Spiel zum Heimspiel machen“, erklärt auch Manuel Stiefler bei der Pressekonferenz am Freitag, der um die Bedeutung der Partie weiß. „Wir müssen von Anfang an zeigen, dass wir gewinnen wollen. Jeder ist geil drauf, die drei Punkte zu holen“, verspricht er.