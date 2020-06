Live-Ticker: Der KSC empfängt Arminia Bielefeld

Anzeige

Der KSC empfängt am 33. Spieltag Arminia Bielefeld. Für den Karlsruher SC geht es im Abstiegskampf um jeden Punkt. Gelingt gegen die in dieser Saison extrem starken Arminen ein wichtiger Punktgewinn? Das Spiel im Live-Ticker am Sonntag ab 15.30 Uhr:

Für die Karlsruher geht es einen Spieltag vor Saisonende um alles. Im Kampf gegen die direkten Konkurrenten aus Nürnberg oder Wiesbaden müssen die Badener auch gegen Arminia Bielefeld, das wohl in dieser Saison beste Team der 2. Bundesliga, bestehen.