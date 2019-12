Live-Ticker: Der KSC empfängt Greuther Fürth

Anzeige

Der KSC empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth. Können die Badener den positiven Trend mit zuletzt einem Sieg und einem Unentschieden weiter aufrecht halten? Fürth gilt als eines der schwächsten Teams in der Fremde, steht in der Tabelle aber noch vor dem KSC. Die Karlsruher sind aktuell Elfter, Fürth Neunter. Das ganze Spiel im BNN-Live-Ticker am Samstag ab 13 Uhr.

KSC-Verteidiger Damian Roßbach quälte unter der Woche noch immer der späte Gegentreffer beim 2:2-Remis in Bielefeld. Der Punktgewinn habe sich eher wie eine Niederlage angefühlt. Wohl auch deshalb wollen die Badener dieses Mal alle Zähler im heimischen Wildpark behalten.

Bei den Karlsruher trifft Philipp Hofmann auf seinen ehemaligen Arbeitgeber für den er 2017 eine Hinrunde gespielt hatte. Dabei gelang ihm lediglich ein Treffer in der Liga. Bei den Stürmern setzen die Fürther in dieser Saison auf bekannte Namen. Branimir Hrgota und Daniel Keita-Ruel kommen derzeit auf sechs und fünf Treffer. Generell ist der Angriff der Gäste aus dem Frankenland noch stark ausbaufähig. Fürth stellt mit 19 Toren eine der schwächsten Offensiven der Liga.