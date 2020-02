Live-Ticker: Der KSC empfängt Osnabrück

Anzeige

Heimspiel im Wildparkstadion: Der Karlsruher SC will gegen den VfL Osnabrück endlich den ersten Sieg im Jahr 2020 einfahren. Die Niedersachsen stiegen im Sommer 2019 gemeinsam mit dem KSC aus der dritten Liga auf. Die Osnabrücker sind im relativ sicheren Mittelfeld angesiedelt, haben in der Rückrunde bisher aber auch erst einen Punkt geholt. Das Spiel live im Ticker ab Sonntag, 13.30 Uhr:

Mehr zum KSC: Änis Ben-Hatira kämpft mit dem KSC gegen die eigene Vergangenheit an

Noch sind die Badener in diesem Jahr torlos. Für Karlsruhes Mittelfeldspieler Alexander Groiß ist die Sache deshalb klar: Das erste Tor wäre ein „Dosenöffner“, hofft er. Für Christian Eichner, den KSC-Trainer, ist dabei vollkommen egal, ob der Ball mit dem Fuß oder sonst wie über die Linie bugsiert werde. „Ich bin guter Dinge, dass wir mit irgendeinem Körperteil – ohne dass sich der Kölner Keller meldet – in Führung gehen“, so Eichner.

Mehr zum KSC: Das Wichtigste zum VfL Osnabrück im KSC-Gegner-Check