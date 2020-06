Live-Ticker: Der KSC zu Gast bei Greuther Fürth

Anzeige

Showdown in der 2. Bundesliga: Der Karlsruher SC hofft am 34. Spieltag auf Schützenhilfe aus Kiel. Dort spielt KSC-Konkurrent Nürnberg. Doch zuvor müssen die Badener ihre Hausaufgaben bei Greuther Fürth erledigen. Das Spiel am Sonntag ab 15:30 Uhr im Live-Ticker:

„Am 34. Spieltag bekommt jeder zumeist das, was man als Arbeitsnachweis für das gesamte Jahr verdient hat“, prognostizierte KSC-Coach Christian Eichner vor dem finalen Spieltag. Sollte der KSC gewinnen und Nürnberg in Kiel nicht, würden die Badener wohl die Klasse halten. Relegationsrang 16 ist den Karlsruhern aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zur Konkurrenz aus Wiesbaden und Dresden nur schwer zu entreißen.

Mehr zum Thema: KSC-Gegner-Check: Das Wichtigste zu Greuther Fürth