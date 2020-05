Live-Ticker: Der KSC zu Gast bei Hannover 96

Anzeige

Corona-Spieltag Nummer 3: Dieses Mal aus Niedersachsen. Dort muss der KSC am Mittwochabend Punkte im Abstiegskampf sammeln. Gastgeber Hannover 96 selbst will mit einem Sieg dem Tabellenkeller endgültig Lebewohl sagen. Das Spiel im Live-Ticker ab 18:30 Uhr.

Die Badener sind mit vier Punkten aus zwei Spielen gut aus der Corona-Pause gestartet. Karlsruhes Konkurrent Wehen Wiesbaden verlor am Dienstagabend gegen den SV Sandhausen. In Hannover müssen die Karlsruher nun weiter nachlegen, um daraus Nutzen zu schlagen. KSC-Trainer Christian Eichner geht positiv gestimmt in das Auswärtsspiel bei den Niedersachsen: „In dem Spiel rechnen wir uns etwas aus.“