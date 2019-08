Live-Ticker: Karlsruher SC gegen Hannover 96

Anzeige

0:6 hieß es am 19. August 2018: Der damalige Erstligist Hannover 96 machte mit dem Karlsruher SC in der ersten Runde des DFB-Pokals kurzen Prozess. Ein Jahr später treffen die Badener und die Niedersachsen erneut aufeinander. Der KSC will die Klatsche vergessen machen. Denn: Die Vorzeichen haben sich verändert.

Der KSC ist mittlerweile wieder in der 2. Bundesliga angekommen und grüßt nach zwei Spieltagen von der Tabellenspitze. Die 96er suchen nach dem Abstieg in das Bundesliga-Unterhaus noch nach ihrer Form. Nach der 1:2-Pleite beim VfB Stuttgart zum Auftakt, gelang gegen Jahn Regensburg am 2. Spieltag nur ein mageres 1:1.

Ob der KSC für ein mögliches Elfmeterschießen bereits trainiert hätte, ließ der Karlsruher Coach Alois Schwartz offen. Antwortete aber in Erinnerung an die Freundschaftsspiele gegen Hertha BSC und Sturm Graz flappsig: „Man hat ja das Turnier gesehen, eigentlich müsste man es üben“, so der KSC-Trainer.

Mit Hannover kommt übrigens nicht nur Ex-Trainer Mirko Slomka in den Wildpark, sondern auch das ehemalige Eigengewächs Florent Muslija. Der 21-Jährige aus Achern zählt mittlerweile zum Stammpersonal in Hannover.